Protest tegen woningnood: 'Verbaasd dat dit niet eerder kwam'

Exploderende huizenprijzen en een gebrek aan sociale huurwoningen: de woningnood is sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo groot als nu. Het woonbeleid moet op de schop. Dat zegt de organisatie van het landelijk woonprotest dat vanmiddag om 14.00 uur begint in het Amsterdamse Westerpark.

Het is sinds de jaren 80 een van de eerste keren dat Nederlanders de barricaden opgaan tegen woningnood. "Ik kijk er niet van op", zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. "Ik denk al jaren: waar blijft de maatschappelijke onvrede? In de jaren 80 was er meer verzet, terwijl de situatie nu uitzichtlozer is."

Ongelijke strijd

Volgens deskundigen is de wooncrisis een van de grootste maatschappelijke problemen van deze tijd. Er is een tekort van rond de 300.000 woningen, wachttijden voor sociale huurwoningen zijn lang en op de koophuizen die er zijn, is overbieden met een ton geen uitzondering meer. Tegelijkertijd zijn de gevolgen ervan ongelijk verdeeld.

"Voor sommigen - de outsiders - is de wooncrisis wel, en voor anderen - de insiders - helemaal geen probleem. Zij profiteren van de stijgende huizenprijzen en beleggen in een tweede woning. Die strijd is altijd ongelijk geweest, maar het aantal outsiders neemt nu flink toe", aldus Boelhouwer.

De krapte op de huizenmarkt wordt vooral gevoeld door starters, zeggen deskundigen. "Maar over het algemeen is iedereen zonder koopwoning en die niet terechtkan in sociale huur, de dupe", zegt woningmarkteconoom Stefan Groot bij Rabobank.

Meerkoppig monster

Een snelle oplossing voor de verhitte woningmarkt is er niet, zeggen de deskundigen. Toch zou een protest zijn vruchten kunnen afwerpen, in de vorm van politieke aandacht. "Er zijn namelijk wel oplossingen", zegt Groot. "Zoals het bouwen van extra woningen. Daarvoor is wel structureel politiek beleid nodig, terwijl we zitten met een demissionair kabinet. Ik ben benieuwd of men het toch aandurft iets te doen, dat is namelijk wel nodig."