Libanon heeft na 13 maanden weer een regering

Na ruim een jaar heeft Libanon weer een regering. Daarmee lijkt er een einde gekomen aan de politieke impasse in het land, maar de overige problemen zijn nog lang niet opgelost.

De vorige regering, van premier Diab, kwam ten val in augustus vorig jaar, na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet die meer dan 200 levens eiste. Meerdere formatiepogingen strandden sindsdien, en de crisis in Libanon werd alleen maar groter. Het land zit in diepe financiële problemen en de economie is ingestort.

Nu is er een akkoord over een regering onder leiding van Najib Mikati, een steenrijke zakenman die tussen 2005 en 2013 ook al twee keer premier was. In zijn regering is plaats voor 24 ministers. Zoals vaker in Libanon is het een soort zakenkabinet, met diverse experts van buiten de politiek.

Emoties

In een reactie tegen journalisten zei Mikati dat Libanon het zwaar heeft. Geëmotioneerd sprak hij over moeders die hun kinderen geen eten meer kunnen geven en kinderen die niet meer naar school kunnen omdat hun ouders te arm zijn.

Mikati beloofde er alles aan te doen om het land uit het slop te halen. "De situatie is moeilijk, maar we kunnen een oplossing vinden als we samenwerken."