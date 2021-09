Rutte ontvangt Surinaamse president Santokhi op Binnenhof

De Surinaamse president Chan Santokhi is in Den Haag om met demissionair premier Rutte te spreken over het aanhalen van de banden tussen de twee landen. Voor het eerst in meer dan tien jaar brengt een Surinaamse president een bezoek aan Nederland.

Santokhi bracht in de ochtend een bezoek aan koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde. Rutte bespreekt aan het begin van de middag tijdens een werklunch het financieel beleid, de rechtstaat en de bestrijding van het coronavirus. Ook verschillende Surinaamse en Nederlandse ministers schuiven aan tafel, onder wie Kaag en Hoekstra.

De laatste keer dat een Surinaamse president een bezoek bracht aan Nederland was in 2008, door Ronald Venetiaan. Zijn opvolger Desi Bouterse kwam niet, onder meer omdat hij hier bij verstek is veroordeeld voor drugssmokkel en wordt gezocht door Interpol. Tijdens zijn presidentschap tussen 2010 en 2020 was de relatie tussen Suriname en Nederland sterk bekoeld.

Relatie met Surinaamse Nederlanders

Santokhi wil met zijn werkbezoek ook de relatie versterken met de Surinaamse gemeenschap. Naar schatting wonen zo'n 350.000 mensen met Surinaamse wortels in Nederland. Hij riep hen maandag op om bij te dragen aan de economische opbouw van Suriname, dat nu in een economische crisis verkeert.

Later deze week zal de president het Diaspora Instituut Nederland installeren en spreekt hij in het Tropenmuseum de Anton de Kom-lezing uit.