Abortus in Mexico niet langer strafbaar, hoogste hof spreekt van keerpunt

Het Mexicaanse Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat het strafbaar stellen van abortus ongrondwettelijk is. De uitspraak is een grote overwinning voor pro-abortus-activisten in het conservatieve Rooms-Katholieke land.

Het hof oordeelde over een wet in de noordelijke deelstaat Coahuila, die grenst aan Texas, waar abortus strafbaar was gesteld. Die wet moet nu van tafel en ook voor de rest van het land zal het oordeel van het hoogste rechtsorgaan vergaande consequenties hebben, is de verwachting. In veel deelstaten in Mexico zijn nog strenge wetten van kracht tegen abortus. Honderden vrouwen, veelal uit arme milieus, zitten gevangenisstraffen uit.

De voorzitter van het Hooggerechtshof noemde de uitspraak een keerpunt voor alle vrouwen, vooral de kwetsbaarste. Vrouwen die nu een abortus ondergaan, volgens bepaalde regels, kunnen nu in principe niet meer gestraft worden. Alleen in Mexico-Stad en in vier van de 31 deelstaten was abortus in de eerste twaalf weken van de zwangerschap toegestaan.

Over de grens strenger

In hoeverre de uitspraak gevolgen heeft voor vrouwen die al zijn veroordeeld, is onduidelijk. Volgens sommige juristen biedt die de mogelijkheid om opnieuw in beroep te gaan.

De timing van de uitspraak is opvallend gezien de ontwikkelingen over de grens, in de Verenigde Staten en dan met name in Texas. Daar is vorige week de abortuswet juist verscherpt, wat de facto betekent dat abortus in de staat niet meer kan.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof wees een verzoek van abortusklinieken om de Texaanse wet ongrondwettelijk te verklaren af. President Biden noemde dat "een ongekende aanval op de grondrechten van vrouwen".