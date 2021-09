Drones vaker ingezet: 'Veiliger en efficiënter, maar mogelijk ook meer overlast'

Toch zijn er niet alleen voordelen aan het gebruik van drones. "Met name in de binnensteden kan er overlast ontstaan", aldus Van Vuren. "De gemeente Amsterdam onderzoekt hoeveel geluidsoverlast er kan ontstaan. Maar ook kan het gevaarlijk zijn om boven bewoonde gebieden te vliegen."

Hoewel het aantal crashes met professionele drones minimaal is, zegt hij. "In de toekomst komt er ook een luchtverkeersleiding voor drones die het verkeer in goede banen kan leiden. Daarmee kan je op grotere schaal drones inzetten."

Taxidrones

Want dat gaat in de toekomst zeker gebeuren, zegt Van Vuren: "Het aantal drones zal alleen maar toenemen. Voor kleine afstanden zoals het inspecteren van een brug, maar over een paar jaar zal je zien dat drones over grotere afstanden pakketten bezorgen of zelfs mensen. Binnen tien jaar stappen we in een taxidrone, dat weet ik zeker."