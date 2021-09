Veel besmettingen bij kinderen, wat betekent dat voor advies over klassenquarantaine?

Volgens het RIVM werd afgelopen week 12,5 procent van de herleidbare besmettingen opgelopen in een kinderopvang of een school. Dat is ongeveer evenveel als voor de zomervakantie. De GGD Utrecht zei in Nieuws en Co op NPO Radio 1 dat veel kinderen hun besmetting juist niet op school oplopen, maar thuis en dan positief op school komen. Van scholen als besmettingshaarden is volgens de GGD geen sprake.

'Epidemie remmen niet meer zo nodig'

Frits Rosendaal, epidemioloog aan het LUMC, ziet in het RIVM-overzicht zelfs een goed teken. "Je kunt zeggen: kinderen springen eruit omdat er veel minder besmettingen zijn bij ouderen die gevaccineerd zijn." Alleen het aandeel in het totale aantal besmettingen zegt niet zoveel, en de absolute cijfers (ruim 3700 besmettingen bij 5- tot 14-jarigen) zijn volgens hem niet alarmerend.

Rosendaal deelt Illy's standpunt dat het middel van klassenquarantaine straks erger is dan de kwaal van de pandemie. "Het was niet alleen bedoeld om te voorkomen dat kinderen besmet raakten, maar ook om hun docenten en ouders te beschermen." Die zijn nu voldoende beschermd, zegt de epidemioloog, en kinderen worden doorgaans niet ernstig ziek van corona. "De epidemie remmen is nu gewoon niet meer zo nodig, zeker niet bij kinderen."

Daar komt volgens Rosendaal bij dat kinderen het coronavirus op termijn toch wel gaan krijgen. Kinderen onder de 12 jaar kunnen zich niet laten vaccineren; Jaap van Dissel van het RIVM zei vorige maand dat alle ongevaccineerden vroeg of laat besmet zullen raken. Rosendaal: "Ik vind het geen gekke gedachte dat op enig moment andere aspecten voor het welzijn van kinderen de overhand krijgen."

OMT-lid Illy wil overigens niet helemaal uitsluiten dat er nog wat verandert aan het advies voor het beëindigen van klassenquarantaine. "We hebben vrijdag weer overleg en ik ga ervan uit dat we er dan weer over spreken."