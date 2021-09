Dit zijn de opvallendste zaken uit het feitenrelaas over de evacuaties uit Afghanistan

Nederland werkte al meer dan een half jaar aan de evacuatie van ambassademedewerkers uit Afghanistan, maar het lukte niet om iedereen op tijd weg krijgen. Waarom dat gebeurde, komt naar voren uit een feitenrelaas dat de demissionaire ministers Kaag en Bijleveld en staatssecretaris Broekers-Knol vandaag hebben gepubliceerd.

In het 18 pagina's-tellende document staat dat het ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels bijna 22.000 verzoeken heeft gekregen van mensen in Afghanistan om te worden geëvacueerd. Nergens in de afgelopen maanden is er rekening te zijn gehouden met zo'n hoog aantal evacués. Onduidelijk is nog of al deze mensen ook daadwerkelijk in aanmerking komen voor evacuatie.

Uit het feitenrelaas blijkt dat al in januari van dit jaar de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) het kabinet waarschuwde dat het "onvermijdelijk" was dat de Taliban op den duur de macht in Afghanistan zouden overnemen. De dienst gaf echter maandenlang geen inschatting van hoe lang het zou duren tot het zover was.

De urgentie bij het kabinet werd wel al in het voorjaar gevoeld: er kwam toen een evacuatieplan voor het Afghaanse personeel van de Nederlandse ambassade in Kabul. Het leek op de "tolkenprocedure": met deze procedure was het al langer mogelijk voor (oud-)medewerkers om naar Nederland te komen.

Evacuatielijst

In april werd door ambtenaren na een werkbezoek ingeschat dat het evacuatieplan eventueel moest gelden voor 250 tot 300 personen. Het ging onder anderen om Nederlandse en lokale medewerkers van de ambassade, geregistreerde Nederlanders in Afghanistan, een aantal Zwitsers en dertig Hongaarse beveiligers.

De lokale medewerkers vroegen later om ook inwonende familieleden te mogen meenemen bij evacuatie, die waren hier dus nog niet meegeteld. Het is niet duidelijk of er destijds ook al tolken op de evacuatielijst stonden.