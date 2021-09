Huisartsen schreven vaker antidepressiva voor aan jongeren in tweede lockdown

In de tweede lockdown (die in december begon) hebben huisartsen vaker antidepressiva voorgeschreven aan jongeren van 15 tot en met 24 jaar. Het aantal lag in vergelijking met 2019 (voor de coronacrisis) bijna 8 procent hoger. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg).

Het Nivel zag dat in de eerste lockdown het voorschrijven van antidepressiva gelijk bleef aan het niveau van 2019. Maar in de tweede lockdown was de gemiddelde toename 2,5 procent, en onder jongeren 7,9 procent.

Niet direct naar huisarts

Voor het onderzoek bekeek het Nivel de voorschriften van zo'n 350 huisartsenpraktijken die "representatief zijn voor Nederland". De stijging onder jongeren begon in de loop van de tweede lockdown. "Mogelijk zat er enige tijd tussen het ingaan van coronamaatregelen en effect op de psychische gezondheid van jongeren", zeggen de onderzoekers. "Daarnaast zullen patiënten mogelijk niet direct naar de huisarts gegaan zijn bij klachten."

Verder schrijven huisartsen over het algemeen niet meteen medicatie voor als iemand psychische klachten heeft. Dat er nu een stijging te zien is, toont volgens het Nivel aan dat er sprake was van "ernstige en langdurige problematiek". "Zo worden antidepressiva in de behandeling van angststoornissen pas geadviseerd bij ernstig lijden of wanneer voorlichting, zelfhulp en cognitieve gedragstherapie niet voldoende effectief blijken."

Een op de vier

Meer jongvolwassenen dan voorheen kampten in de eerste helft van dit jaar met psychische problemen, bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een op de vier mensen tussen de 18 en 25 jaar was in de eerste helft van 2021 psychisch ongezond.

Iemand wordt volgens het CBS aangemerkt als psychisch ongezond als diegene zich bijvoorbeeld vaak somber voelt, zenuwachtig is en veel stress ervaart. Volgens de laatste cijfers kampen jongvolwassenen vaker met zulke klachten dan andere leeftijdsgroepen.