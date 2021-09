Gemeente Utrecht wil wijzigen slavernij-achternaam makkelijker maken

Hoeveel inwoners van Utrecht hun achternaam met een koloniale achtergrond willen wijzigen, is nog niet bekend. De gemeente verwacht dat in december te weten. Ook dan moet duidelijk zijn of de gemeente die kosten kan opbrengen.

Eén verzoek ingediend

De discussie over het eventueel gratis wijzigen van de achternaam wordt ook in Rotterdam en Amsterdam gevoerd. Ook daar is niet precies duidelijk hoeveel mensen hun slavernij-achternaam willen wijzigen.

In 2020 zijn ruim 2800 verzoeken ingediend om een achternaam te wijzigen. Sinds september vorig jaar is er één verzoek binnengekomen om de achternaam te veranderen omdat die een link heeft met slavernij.

Volgens emeritus hoogleraar Rechtsvergelijking en Internationaal Privaatrecht René de Groot wil dat niet meteen zeggen dat het onderwerp niet leeft, zegt hij tegen Nu.nl. "De hoge kosten voor een naamswijziging kunnen voor mensen die dat zouden willen een grote hobbel opwerpen." Hij denkt dat daardoor een vertekend beeld kan ontstaan.