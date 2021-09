Rusland roept op tot vrijlaten president Guinee na staatsgreep

Rusland heeft opgeroepen om president Condé van Guinee onmiddellijk vrij te laten. Militairen hebben de president gisteren gevangengenomen en de regering van het West-Afrikaanse land omvergeworpen.

"Moskou verzet zich tegen elke poging tot ongrondwettelijke verandering van leiderschap", zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. "We eisen dat de heer Condé wordt vrijgelaten en dat zijn immuniteit gegarandeerd wordt. We achten het noodzakelijk om de situatie in Guinee zo snel mogelijk terug te brengen naar de grondwettelijke normen."

De staatsgreep volgde na een dag vol onrust afgelopen weekend in de hoofdstad Conakry. Of het leger de totale macht nu in handen heeft, is niet bekend. Kolonel Mamadi Doumbouya, die de staatsgreep leidde, zei gisteren de politiek niet langer toe te vertrouwen aan één man, "we willen haar aan het volk geven". Ondertussen wordt president Condé op een onbekende plek vastgehouden.

Prijzen bauxiet hoogste in anderhalf jaar

De staatsgreep heeft ook economische gevolgen voor het land. De prijs van bauxiet heeft de hoogste stand bereikt in 18 maanden in China. Kopers maken zich zorgen over de levering van de grondstof na de coup.

Guinee is de een-na-grootste producent van bauxiet, dat gebruikt wordt om aluminium te vervaardigen. China is de grootste afzetmarkt. Een woordvoerder van de grootste bauxietproducent ter wereld zegt dat de productie in Guinee zoals normaal draait. De mijnen zouden niet zijn geraakt door de politieke onrust.