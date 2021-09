Neanderthaler Krijn, oudste oer-Nederlander, krijgt een gezicht

Niet meer dan een schedelfragment is er van hem bewaard gebleven, maar toch kunnen we hem vanaf vandaag weer in de ogen kijken: de neanderthaler Krijn. Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een reconstructie laten maken van onze oudste landgenoot.

Krijn leefde 50.000 tot 70.000 jaar geleden in het gebied dat nu de Noordzee is. Omdat het waterpeil toen 50 meter lager stond, was dat toen de koude steppevlakte Doggerland, waar Krijn mammoeten, rendieren en wolharige neushoorns kan zijn tegengekomen.

Millennia later vond een amateur-paleontoloog een bescheiden stukje bot van deze oermens op de Zeeuwse kust, opgezogen van de Noordzeebodem door een schelpenzuiger. Deze wenkbrauwboog was in 2001 het eerste stukje neanderthaler dat uit de Noordzee werd opgediept en ook de eerste keer dat deze mensensoort in Nederland werd teruggevonden.

Gepuzzel

Voor de tentoonstelling Doggerland besloot het RMO 'Nederlanderthaler' Krijn zijn gezicht terug te geven. Daarvoor werden de paleo-artiesten Alfons en Adrie Kennis gevraagd, een Nederlandse tweeling die al eerder reconstructies van oermensen maakten.

Zo toonden de broers hoe ijsmummie Ötzi eruitgezien moet hebben, maakten ze een reconstructie van de Man van Tollund (een beroemd veenlijk) en produceerden ze verschillende beelden voor het Neanderthaler Museum, in de Duitse vallei waar in 1856 de eerste resten van deze mensensoort werden gevonden.