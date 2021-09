Ook ABN Amro compenseert klanten die te veel variabele rente betaalden

ABN Amro gaat klanten compenseren die te veel variabele rente hebben betaald op doorlopend consumptieve kredieten.

Ruim 200.000 klanten van de bank komen in aanmerking voor compensatie. Het gaat om verschillende kredieten bij de bank en bij dochterondernemingen Alfam en ICS, onder meer voor rood staan op de betaalrekening of creditcard.

Eerder kondigde de Rabobank een compensatieregeling aan. Die betreft zo'n 150.000 klanten.

Rente bewoog onvoldoende mee

Het idee van een variabele rente is dat die meebeweegt met de marktrente, maar dat is sinds 2008 onvoldoende gebeurd. De marktrente daalde, maar de rentes op de kredieten bewogen niet genoeg mee, oordeelde het Kifid, het klachteninstituut voor financiële dienstverlening. Daarbij ging het niet alleen om ABN Amro, maar ook bij bijvoorbeeld Hollandsche Disconto Voorschotbank en Santander Consumer Finance Benelux.

De Consumentenbond is sinds het oordeel van Kifid in gesprek met de betrokken banken. De compensatieregeling voor ABN Amro-klanten is in samenspraak met de bank opgesteld. In totaal hebben zo'n 20.000 mensen zich bij de Consumentenbond gemeld. Ongeveer de helft van hen was klant bij ABN Amro.

250 miljoen

ABN Amro heeft 250 miljoen euro apart gezet voor de compensatieregeling. De bank verwacht dat de meeste klanten tussen de 50 en 1750 euro terug krijgen. Voor het einde van 2022 is iedereen gecompenseerd, zegt de bank.