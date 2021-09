Weer betoging tegen coronapas in Frankrijk, massaliteit lijkt af te nemen

In Frankrijk is voor het achtste opeenvolgende weekend gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen en in het bijzonder tegen de coronapas die moet worden getoond bij een bezoek aan een café, restaurant, bioscoop, theater of museum. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken deden er 140.000 mensen aan mee, van wie 18.000 in Parijs.

Daar ging een deel van de demonstranten een ondergronds winkelcentrum binnen. De vuisten gebald en "Vrijheid!" roepend, drongen de demonstranten langs de beveiligers.

De politie arresteerde hier drie deelnemers voor openlijke geweldpleging en het beledigen van agenten: