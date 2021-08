Frankrijk voert coronapas in, ook gevolgen voor buitenlandse toeristen

In Frankrijk zijn vandaag de nieuwe, strengere coronaregels van kracht geworden. Zorgpersoneel moet zich verplicht laten vaccineren en Fransen die een hapje willen eten in een restaurant moeten aan de deur een vaccinatie- of testbewijs laten zien. Critici menen dat de maatregelen leiden tot een tweedeling in het land.

De maatregelen gelden ook voor buitenlanders. Nederlanders die zijn gevaccineerd, kunnen de Coronacheck-app laten zien.

Fransen moeten de pass sanitaire ook laten zien in het vliegtuig, de trein en de bus. Ook wie een café, bioscoop, theater of museum bezoekt, moet een geldige pas laten zien. Zelfs voor een bezoek aan het ziekenhuis moeten Fransen bewijzen dat ze getest of gevaccineerd zijn, behalve op de spoedeisende hulp.

"De meeste mensen houden zich hier netjes aan", zegt correspondent Frank Renout. "Maar mensen klagen wel over de nieuwe maatregelen. Veel Fransen zijn bang dat er twee soorten burgers ontstaan, van wie ongevaccineerden niets meer mogen." Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete. "Dit geldt voor zowel klanten als eigenaren van winkels en restaurants." Deze week ziet de politie overtredingen nog door de vingers.

Het constitutionele hof gaf vrijdag groen licht voor de verplichte coronapas. Volgens president Macron is je laten vaccineren de enige weg uit de coronacrisis en is het "een bewijs van goed burgerschap", iets wat je doet voor de mensen om je heen. Critici van de aangescherpte regels zien dit als grote vrijheidsbeperking en noemen de president "een dictator".

Weer in lockdown

De aangescherpte regels zijn al vier weekenden op rij aanleiding voor grote protesten. Ook voor komend weekend staan in het hele land weer demonstraties gepland. "Afgelopen zaterdag waren 237.000 demonstranten op de been in bijna 200 steden, een recordaantal. Naar verwachting neemt dit aantal nog toe in september, als de zomervakantie voorbij is", zegt Renout.

Vooralsnog gelden de regels tot half november. President Macron wil dat zeker 85 procent van de Fransen een prik neemt. "De coronapas heeft maar één doel: de epidemie indammen en mensen aanzetten om zich te laten vaccineren", zegt Renout. En die strategie lijkt te werken. Kort nadat de president de nieuwe regels aankondigde half juli, maakten drie miljoen Fransen een afspraak voor een coronaprik.

Macron zegt dat zonder de strengere maatregelen en met de oprukkende deltavariant de kans te groot is dat het land weer in lockdown moet en de horeca de deuren weer moet sluiten. Hoewel de protesten grootschalig en wijdverbreid zijn, staat zeker 60 procent van de Fransen achter de invoering van de pass sanitaire.

Eisen voor vakantiegangers

Voor ongevaccineerde toeristen wordt de drempel mogelijk groter om naar Frankrijk op vakantie te gaan. Ongevaccineerde buitenlanders moeten een antigeen- of PCR-test laten zien, die niet ouder is dan 72 uur. Elke drie dagen moeten ze zich opnieuw laten testen. "Dit moeten vakantiegangers ook doen om bijvoorbeeld gebruik te kunnen maken van faciliteiten op een camping."

Fransen kunnen zich gratis laten testen. Voor vakantiegangers kost het 49 euro voor een PCR-test en 29 euro voor een antigeentest. "Op elke straathoek en bij elke apotheek kunnen mensen zich laten testen. Ook in kleine dorpjes", aldus Renout.

Ook de mondkapjesplicht wordt lokaal steeds vaker weer ingevoerd, vooral op toeristische plekken langs de kust. Iedereen moet daar in het centrum en op drukke plekken een mondkapje op.