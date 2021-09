Zorgstelsel Afghanistan op instorten: 'Operaties met zaklamp'

"Langzamerhand stopt het hele systeem", zegt Reussing. "Dan kan een ziekenhuis niet functioneren, dan kunnen mensen niet geholpen worden en dan kunnen operaties niet uitgevoerd worden. Dat zal leiden tot de dood van mensen."

Daarom is een oplossing volgens Reussing dringend nodig - eentje waarbij de zorg kan worden gefinancierd zonder tussenkomst van de Taliban. "Het probleem is dat de Taliban nu nog een terroristische organisatie is. En of dat gaat veranderen is nu nog maar de vraag."

Volgend Reussing zou rechtstreekse financiering van ngo's een oplossing kunnen zijn. "Dat gebeurde toen de Taliban in het verleden aan de macht waren ook. Ngo's werden toen rechtstreeks gefinancierd door bijvoorbeeld de EU, USAID en de Wereldbank."

Een banksysteem via de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of via de VN zou daarbij kunnen helpen. "Zodat daar de geldstromen heengaan zonder dat ze in handen komen van huidige heersers."

