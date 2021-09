'Taliban-leider Baradar wordt nieuwe Afghaanse regeringsleider'

"Amerika en Afghanistan hadden op die vrijlating aangedrongen, zodat er met Baradar onderhandeld kon worden", zegt correspondent Aletta André. "Baradar is een echte politieke leider, geen militaire leider."

Baradar heeft altijd gezegd dat hij vrede wil in Afghanistan. "Maar of hij ook gematigd is op het gebied van wat bijvoorbeeld vrouwen allemaal mogen, is echt een andere vraag", zegt André.

Gevechten in Panjshir-vallei

De nieuwe Afghaanse regering zal zich onmiddellijk moeten richten op de wederopbouw van het land: de strijd in Afghanistan heeft de afgelopen jaren aan zeker 240.000 mensen het leven gekost en de economie is ingestort.

Intussen wordt in de Panjshir-vallei nog steeds hevig verzet geboden tegen de overheersing door de Taliban. Het is de enige regio in Afghanistan die nog niet in handen is van de Taliban. Er leidt slechts één echte toegangsweg naar de vallei en die wordt door zwaarbewapende verzetsstrijders bewaakt.

Journalisten melden dat er rook van gevechtsvuur te zien is.