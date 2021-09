QR-code als oplossing voor personeelstekort: 'Anders zaak dicht'

En daar houdt Veenstra van restaurant Van Aken rekening mee. "In het begin twijfelde ik over de QR-code, want het is gastonvriendelijk. Dit jaar moesten we eraan vanwege weinig en nieuw personeel. Maar het blijft belangrijk dat bediening ertussendoor blijft lopen voor onze gasten die niet weten hoe het werkt. En een praatje maken is altijd leuk."

Bedrijven die QR apps maken, verwachten dat het scannen van de code een blijvertje is, zo ook Van Tongeren. "Er worden steeds meer toepassingen achter de QR-code gehangen: de CoronaCheck-app, betalingen, inschrijven voor events en zelfs het bekijken van documenten."

Brouwer van Scanfie denkt dat we niet meer zonder kunnen. "Dit soort innovaties zijn onomkeerbaar, ook in andere sectoren dan de horeca. De horeca is daarin wat traditioneler, maar als het eenmaal bij hen werkt, blijven zij daar eeuwig trouw aan. Je wilt natuurlijk niet dat de concurrent aan de overkant de gasten sneller bedient, omdat er een QR-code op tafel staat."

Niet alleen de horeca wordt geteisterd door een personeelstekort. Ook andere sectoren hebben er last van. Kijk in deze kaart waar meer banen dan mensen waren, in de eerste drie maanden van dit jaar: