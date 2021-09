Terrorist Nieuw-Zeeland 53 dagen non-stop gevolgd

De 32-jarige man die gisteren in Nieuw-Zeeland instak op supermarktbezoekers, werd al 53 dagen non-stop geschaduwd door de politie. De man had drie jaar vastgezeten vanwege terrorisme-gerelateerde misdrijven, maar was in juli vrijgelaten.

Volgens premier Ardern waren er op dat moment geen mogelijkheden meer om de man vast te houden, hoewel er nog altijd aanwijzingen waren dat hij een risico vormde. Daarom werd besloten hem te laten volgen door een politieteam van zo'n dertig agenten.

Doordat de politie in de buurt was toen hij de aanval opende in de voorstad van Auckland, kon er binnen een minuut worden ingegrepen. De man werd door agenten doodgeschoten. Hij had toen al zeven mensen verwond, van wie drie ernstig.

Twijfels over vrijlating

De dader, die in 2011 vanuit Sri Lanka op een studentenvisum het land binnenkwam, was bij justitie in beeld gekomen toen hij zich in 2016 op Facebook sympathiek uitliet over terreuraanvallen.

Een jaar later werd hij op het vliegveld van Auckland opgepakt omdat hij waarschijnlijk naar Syrië wilde reizen om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. Er werden bij hem een jachtmes en verschillende IS-propagandafilms gevonden. Hoewel hij toen op borgtocht vrijkwam, ging hij in 2018 alsnog voor drie jaar de cel in toen hij een mes kocht.

Toen hij dit jaar onder toezicht vrijkwam, werd er in een gerechtelijk rapport gewaarschuwd dat hij nog altijd een risico vormde, maar de rechter kon vrijlating niet voorkomen. "Ik hoop oprecht dat de twijfels van de politie onterecht zijn", gaf de rechter de man mee.

Nieuwe wetgeving

Onduidelijk is nog waarom de dader, die illegaal in het land was, niet is uitgezet toen zijn straf afliep. Premier Ardern zei dat er een logische reden voor is, maar dat de rechter had verboden details over de zaak naar buiten te brengen.

Ardern zei verder dat ze van plan is de terreurwetgeving aan te scherpen, maar onderkende dat ook nieuwe wetgeving deze aanval niet had kunnen voorkomen. "Deze man was gebrand op een aanval en greep de mogelijkheid in een supermarkt. Dat zijn ontzettend moeilijke omstandigheden."

Omdat de dader bij de aanval een mes gebruikte dat hij uit een schap had gepakt, hebben verschillende supermarktketens in het land besloten messen en andere scherpe voorwerpen uit het assortiment te halen.