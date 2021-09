Grapperhaus: te weinig bewijs voor vervolging lekken uit ministerraad

Uit een eerste onderzoek naar het lekken van notulen uit de ministerraad door ministers of Kamerleden naar RTL Nieuws is onvoldoende bewijs gekomen om tot vervolging over te gaan. Dat concludeert demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Volgens de wet moet Grapperhaus beslissen of het zin heeft om tot verder opsporingsonderzoek en vervolging over te gaan, omdat het hier om een mogelijk ambtsmisdrijf gaat.

Maar Grapperhaus vindt het niet zinvol, omdat de procureur-generaal van de Hoge Raad zegt dat een nader onderzoek "niet gegarandeerd zal leiden tot opheldering", ook omdat de journalisten van RTL hun bronnen mogen beschermen. Met andere woorden, de dader is heel lastig te achterhalen.

Hoogst uitzonderlijk

RTL berichtte op 21 april dat ministers in de ministerraad kritisch hadden gesproken over Kamerleden die zich inzetten voor de toeslagenaffaire, onder wie CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Zo had CDA-minister Hoekstra geprobeerd hem te 'sensibiliseren', tot rede te brengen. Andere Kamerleden werden activistisch genoemd. RTL haalde deze teksten uit de geheime notulen van de ministerraad.

Het kabinet besloot daarop eenmalig deze notulen openbaar te maken. Premier Rutte kondigde toen ook aan aangifte te doen van het lekken. Dat de notulen van de ministerraad werden gepubliceerd is hoogst uitzonderlijk. Deze stukken blijven normaal gesproken 25 jaar geheim.

Onderzoek

De procureur-generaal is na de aangifte een onderzoek begonnen. Zijn conclusie is dat het niet is uitgesloten dat een minister of Kamerlid de stukken heeft gelekt. Het lijkt hem waarschijnlijker dat een of meer ministers hebben gelekt, dan een Kamerlid uit de commissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Maar hij denkt dus ook dat de dader heel moeilijk op te sporen is.

De Tweede Kamer kan alsnog besluiten dat nader onderzoek en vervolging wel nodig zijn.