Drukte rondom circuit, Zandvoort roept bezoekers op tot 'eigen verantwoordelijkheid'

Lewis Hamilton was 0,097 seconde sneller dan Max Verstappen in de eerste vrije training van de grand prix in Zandvoort. Maar dat was niet wat de meeste verbazing wekte bij het race-evenement in de Noord-Hollandse badplaats. Het gaat ook veel over de enorme drukte.

Op talloze beelden, die ook rondgaan op sociale media, is te zien dat de tienduizenden mensen rondom het circuit geen anderhalve meter afstand van elkaar houden en ook geen andere voorzorgsmaatregelen nemen zoals het dragen van een mondkapje.