Demissionair minister Van Ark weg om gezondheidsredenen

Van Ark zat van 2010 tot 2017 in de Tweede Kamer, een groot deel van die tijd was ze vicefractievoorzitter van de VVD. Voordat ze minister werd, was ze staatssecretaris van Sociale Zaken. Als minister hield ze zich onder meer bezig met de coronacrisis. Bij de verkiezingen van maart stond ze op de tweede plaats op de kandidatenlijst van de VVD, meteen achter partijleider Rutte.

Veel bewindslieden weg

Met het vertrek van Van Ark zijn inmiddels negen bewindslieden van het derde kabinet-Rutte voortijdig opgestapt. Deze week werd al het vertrek van demissionair minister Van Nieuwenhuizen bekend. Zij wordt voorzitter van Energie-Nederland, de lobbyclub van grote energiebedrijven als Shell en Eneco.

Het vertrek van vier bewindslieden had een directe politieke reden (Zijlstra, Harbers, Snel, Wiebes). Twee vertrokken vanwege gezondheidsredenen (Bruins en Van Ark). Twee gingen weg, omdat ze een andere baan hebben: Van Nieuwenhuizen en haar staatssecretaris Van Veldhoven. PvdA'er Van Rijn was vorig jaar na het vertrek van Bruins vier maanden minister voor Medische Zorg. Dan is er ook nog minister Van 't Wout. Die is niet officieel weg als bewindsman, maar hij is sinds eind mei met ziekteverlof vanwege een burn-out.

Dat negen ministers of staatssecretarissen eerder weggaan, is uitzonderlijk veel, maar geen record.