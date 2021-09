Mikis Theodorakis: een Grieks leven vol muziek en politiek engagement

Ook schreef hij in die periode de beroemde Mauthausen trilogie, genoemd naar het gelijknamige nazi-concentratiekamp in Oostenrijk. Door velen wordt deze cyclus van vier aria's, gebaseerd op de gedichten van Mauthausen-overlever Iakovos Kambanellis, gezien als het mooiste muzikale werk is dat ooit is geschreven over de Holocaust.

Na zijn terugkeer in Griekenland richtte Theodorakis een democratische jongerenpartij op en nam zitting in het Griekse parlement. Toen in 1967 na een staatsgreep het kolonelsregime in Griekenland de macht overnam dook Theodorakis onder en richtte hij een verzetsgroep op. Al snel werd hij opgepakt en gevangengezet op verschillende plaatsen, waaronder een concentratiekamp in Oros. In die periode was het in Griekenland verboden Theodorakis' muziek te spelen of te beluisteren.

Verbanning

Beroemde componisten en artiesten zoals Dmitri Sjostakovitsj, Leonard Bernstein en Harry Belafonte oefenden grote druk uit op het regime om hem vrij te laten, wat in 1970 ook gebeurde. Wel moest hij Griekenland verlaten.

Met zijn vrouw en kinderen vertrok hij naar Parijs, waar hij bij aankomst direct in een ziekenhuis werd opgenomen met tuberculose.

Ook buiten Griekenland bleef de componist strijd voeren tegen het kolonelsregime. Hij gaf duizenden concerten over de hele wereld, sprak met belangrijke politieke leiders en werd door velen beschouwd als het boegbeeld van het verzet tegen het kolonelsregime.