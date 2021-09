Mikis Theodorakis, componist van de Dans van Zorba, overleden

Theodorakis was ook een politiek activist en had goede banden met de communistische partij in Griekenland. In de Tweede Wereldoorlog ging hij bij het Griekse verzet en ook tijdens de Griekse Burgeroorlog tussen de communisten en de door het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Status gesteunde Griekse regering was hij actief.

Na de staatsgreep in Griekenland door kolonels in 1967 werd Theodorakis verbannen en werd het verboden om zijn muziek te beluisteren. Na de val van het regime keerde hij terug en ging hij in de politiek. Hij was meerdere malen lid van het Griekse parlement en van 1990 tot 1992 was hij minister zonder portefeuille in de regering van premier Mitsotakis.