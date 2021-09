Grote steden willen opkopers van woningen in alle wijken weren

Amsterdam en Utrecht: hele stad

Amsterdam voert de opkoopbescherming het liefst voor de hele gemeente in. De gemeente Utrecht sluit zich daarbij aan: "Vooral omdat we een waterbedeffect willen voorkomen." Ook Tilburg denkt aan invoering in de hele stad.

Den Haag zegt een opkoopbescherming voor de hele stad niet uit te sluiten. Groningen overweegt ook invoering in de hele gemeente, maar is voorzichtig. "We gaan kijken of we de regeling zo breed mogelijk kunnen inzetten, maar moeten dat wel kunnen onderbouwen."

'Noodzakelijk en effectief'

Volgens de wetswijziging moeten gemeenten inderdaad wel "onderbouwen of en in welke buurten er door schaarste aan goedkope en middeldure koopwoningen onevenwichtige en onrechtvaardige effecten optreden." Ook moeten gemeenten onderbouwen dat de maatregel "noodzakelijk en effectief" is.

De wet is volgens het kabinet alleen bedoeld voor goedkope en middeldure woningen. Maar tot welke WOZ-waarde huizen dan onder die opkoopbescherming vallen, moeten gemeenten zelf bepalen. Ook die prijsgrens moeten ze onderbouwen, zegt de Rijksoverheid. "Het is van belang dat de gemeente kan motiveren waarom de gekozen waarde proportioneel is en er niet toe leidt dat er onnodig koopwoningen onder deze regulering komen te vallen."

Prijsgrens zo hoog mogelijk

Utrecht zegt die prijsgrens zo hoog mogelijk te willen maken. "De wetgever heeft bepaald dat de opkoopbescherming alleen voor het betaalbare deel van de koopwoningvoorraad mag gelden. Daarmee verwachten wij dat opkoopactiviteiten van beleggers opschuiven naar duurdere woningen, een waterbedeffect. We zoeken daarom met de vier grote steden en Eindhoven naar een oplossing om de prijsgrens zo ruim mogelijk te stellen."

Amsterdam denkt er net zo over: "De intentie is om zo veel mogelijk woningen onder de opkoopbescherming te laten vallen." Tot welke WOZ-waarde Amsterdam en Utrecht willen gaan, kunnen ze nog niet zeggen.

Tilburg heeft al wel een specifieke waarde in gedachten: de NHG-grens. Dat is het bedrag tot waar je een hypotheek met hypotheekgarantie kunt nemen. Die wordt jaarlijks vastgesteld en is nu 325.000 euro.