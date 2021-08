Verzetsstrijders in Panjshir: 'We zullen onze dorpen verdedigen tegen de Taliban'

Op Hamid's tafel staat de rood-groene vlag van Afghanistan, die onder de Taliban in de jaren 90 verboden was en de afgelopen weken uitgroeide tot een symbool van verzet. In de rest van de vallei wappert overal de lokale vlag van Panjshir.

"De Taliban moeten bereid zijn tot specifieke gesprekken, het accepteren van verkiezingen en de verdeling van de macht", zegt Hamid. Hij benadrukt dat ze klaar zijn voor onderhandelingen, maar dat deze echt inhoudelijk moeten gaan over machtsverdeling en bestuursvormen. "De Taliban denken dat we ons via onderhandelingen zullen overgeven. Dat is een foute aanname."

Wapens en militairen

In Panjshir begonnen de voorbereidingen voor het huidige verzet al tenminste een jaar geleden, met het uitbreiden van wapens en munitie binnen de vallei. Sinds de opmars van de Taliban deze maand hebben militairen, inclusief commando's die ook wapens en voertuigen meenamen, zich aangesloten.

Nadat president Ghani op 15 augustus het land had verlaten, settelde vice-president Amrullah Saleh zich hier, en verklaarde via Twitter dat hij nu de president van het land is.

Vredige plek

De vallei geeft een vredige indruk, met idyllische landschappen, drukke winkels in de hoofdstad en spelende kinderen. De jonge soldaat Mumtaz uit de naburige provincie Parwar staat in een winkel schoenen en een hoed te passen. "Dit is een heel vredige plek, maar mijn provincie Parwan staat onder controle van de Taliban. Ze zijn heel wreed naar de mensen toe, ze doorzoeken elk huis. Ik ben naar Panjshir gekomen om onze provincie te verdedigen."