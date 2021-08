Zuid-Korea pakt downloadwinkels Apple en Google aan met nieuwe wet

Zuid-Korea verplicht als eerste land ter wereld Apple en Google tot een grote verandering in hun downloadwinkels. Aanbieders van apps mogen niet langer worden verplicht om gebruik te maken van de betaalsystemen van de twee techbedrijven. Zowel Apple als Google heeft zich verzet tegen de komst van de wet.

Als een app-ontwikkelaar klanten via een ander betaalsysteem laat betalen, staan Apple en Google buitenspel en lopen ze inkomsten mis. De commissie nu bedraagt 15 of 30 procent. Het is een lucratieve inkomstenbron die beide partijen jaarlijks wereldwijd tientallen miljarden dollars opleveren.

Dit alles is het gevolg van een nieuwe wet, die vandaag is aangenomen door het Zuid-Koreaanse parlement. Alleen president Moon Jae-in moet deze nu nog tekenen. Zijn partij was een sterk voorstander van de wetgeving, schrijft The Wall Street Journal. Bij overtredingen kunnen Apple en Google een boete krijgen die maximaal 3 procent bedraagt van hun omzet in het land.

'Anti-Google wet'

De wet in Zuid-Korea is het gevolg van een aankondiging van Google. De zoekgigant meldde vorig jaar dat het ontwikkelaars gaat verplichten om gebruik te maken van zijn eigen betaalsysteem. Dat leidde tot verzet in Zuid-Korea van onder meer app-ontwikkelaars. Daardoor wordt het ook wel de 'anti-Google wet' genoemd.

De macht die Apple en Google hebben via hun betalingssysteem is de afgelopen jaren over de hele wereld een belangrijk onderwerp van gesprek geworden. Wat begon met een klacht van Spotify in 2019 tegen Apple bij de Europese Commissie, is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd debat over de dominantie van de techgiganten in hun downloadwinkels.

De financiële impact van de Zuid-Koreaanse wet is waarschijnlijk beperkt. Vermoedelijk maken ze zich bij Google en Apple vooral zorgen over het vervolg: gaan de VS en de EU het voorbeeld van Zuid-Korea volgen? Mogelijk is de uitkomst van het Europese onderzoek tegen Apple dat er iets verandert in de betaalopties. Ook wordt zowel in de VS als de EU aan wetgeving gewerkt die de macht van techbedrijven moet inperken.

Epic versus Apple

In de VS wordt er daarnaast gewacht op de uitspraak van de rechter in een zaak tussen Epic, de maker van het populaire spel Fortnite, en Apple. Epic eist dat het zijn eigen betaalsysteem kan gebruiken en dat gebruikers andere appstores op hun telefoons mogen installeren. Apple is tegen

Wat de rechter ook besluit, de verwachting is dat een van beide partijen in beroep gaat. De belangen zijn groot: er staan miljarden dollars op het spel.

Tim Sweeney, de topman van Epic, reageerde blij op het aannemen van de Zuid-Koreaanse wet: