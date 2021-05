Fortnite-maker tegenover Apple in rechtszaal over machtsmisbruik in App Store

Het is twee uur 's nachts als Epic, de maker van het populaire spel Fortnite, een zorgvuldig voorbereid plan uitvoert. Die nacht, vorig jaar augustus, stuurt de topman van het bedrijf een mailtje naar Apple. Boodschap: wij gaan ons eigen betaalsysteem introduceren in Fortnite. Het is een soort oorlogsverklaring.

Apple handelt snel en nog dezelfde dag is Fortnite uit de App Store verdwenen. De gamemaker heeft met deze stap namelijk de regels geschonden. Epic zet dezelfde stappen bij Google, en ook daar verdwijnt de app. Precies wat het van tevoren had verwacht, blijkt uit een reconstructie van The Wall Street Journal. Het is na Spotify de tweede grote ontwikkelaar die zich afzet tegen de regels van Apples downloadwinkel.

Door de stap van Epic Games barst een juridische strijd los die nog altijd aanhoudt; Fornite is nog steeds niet te downloaden in de App Store. Vandaag gaan de partijen een nieuwe fase in. Epic en Apple treffen elkaar voor een Amerikaanse rechter. De inhoudelijke behandeling zal naar verwachting ongeveer drie weken duren.

Een goudmijn voor Apple

De App Store is de afgelopen jaren een goudmijn gebleken voor Apple. Het is voor ontwikkelaars dé toegangspoort naar eigenaren van iPhones, iPads en de iPod Touch.

Volgens marktonderzoeker Sensor Tower was de wereldwijde omzet (officiële cijfers zijn niet openbaar) van de App Store in het eerste kwartaal van dit jaar omgerekend bijna 17 miljard euro. Dat is bijna het dubbele van wat de Google Play Store oplevert. Van de inkomsten krijgt Apple 15 of 30 procent commissie. Opvallend hierbij is dat volgens rechtbankdocumenten de aankopen die via iOS, het besturingssysteem op iPhones en iPads, worden gedaan slechts goed is voor 7 procent van Epic's omzet. Desondanks vindt het bedrijf het wel een dure juridische zaak waard.

Als onderdeel van de mediacampagne nam Epic een beroemde reclamespot van Apple op de hak: