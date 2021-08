Taliban vieren overwinning: 'Alles wordt weer normaal, maar dat kost tijd'

"De wereld moet zijn les nu wel hebben geleerd", zei de officiële woordvoerder van Taliban, Zabibullah Mujahid, in een toespraak. "Dit is het glorieuze moment van de overwinning. We zijn trots dat we ons land hebben bevrijd van een grootmacht."

Hij sprak de hoop uit op goede relaties met de VS en andere landen en richtte zich expliciet tot de strijders. "Ik hoop dat jullie het land voorzichtig behandelen. We hebben geleden onder de oorlog en de invasie en de mensen kunnen niet nog meer verdragen."

Later sprak Mujahid vanaf het vliegveld geruststellende woorden in een interview met tv-zender Al-Jazeera. "Kabul is veilig en niemand hoeft zich zorgen te maken."

Vrees voor massale toeloop bij banken

Een andere Talibanleider zei dat er snel een regering komt en dat mensen weer aan het werk moeten gaan. Hij herhaalde de belofte dat er een generaal pardon komt. "Heb geduld. Geleidelijk aan wordt alles weer normaal. Dat kost even tijd."

Maar of het echt zo zal lopen is de vraag. Financieel staat het land er penibel voor. De buitenlandse reserves van Afghanistan, miljarden dollars, zijn bevroren en banken hebben de mogelijkheid om geld op te nemen beperkt uit vrees voor een massale toeloop door ongeruste burgers. Ambtenaren zeggen dat ze al maanden geen salaris meer hebben gehad.