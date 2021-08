Zussen uit Enschede mogen na overlijden moeder voorlopig in huis blijven wonen

Twee zussen van 18 en 19 jaar uit Enschede die na het overlijden van hun moeder te horen kregen dat ze hun huis uit moeten, mogen er voorlopig blijven wonen.

De moeder van de zussen Fabiënne (19) en Valerie Valk (18) overleed in december vorig jaar. Sindsdien wonen ze samen in het huis. Omdat ze nog geen 23 jaar zijn en geen huursubsidie mogen ontvangen, moesten ze de woning uit. De zussen wonen sinds hun kinderjaren met hun moeder in het huis.

Een artikel in Tubantia afgelopen weekend over hun situatie leidde tot veel ophef. Vannacht werd mogelijk naar aanleiding van het artikel een gebouw van woningcorporatie Ons Huis in Enschede beklad. Ook zijn twee auto's van de corporatie in brand gestoken.

De Enschedese wethouder Jeroen Diepemaat wil in gesprek met de woningstichting en de twee zussen, laat hij aan RTV Oost weten. Tot die tijd mogen de meisjes in de woning blijven.

Geschrokken

Van de brand vanmorgen bij de woningcorporatie zijn de zussen flink geschrokken. "Heel erg naar", zegt Valerie. "Ik schrok ervan. Dit gaat tegen ons werken, dacht ik direct. Dit kunnen we niet gebruiken. Ik snap wel dat mensen boos zijn, maar dat ze het op deze manier uiten, kan absoluut niet."

Ook wethouder Diepemaat zegt geschrokken te zijn van de brandstichting. "Dit gaat alle perken te buiten en valt absoluut niet goed te praten", zegt hij tegen de regionale omroep. "We zetten de contractbeëindiging op 1 september voorlopig on hold. Ik wil eerst in gesprek met de corporatie."

De zussen hebben van de woningcorporatie wel aanbiedingen gehad voor andere woningen, maar die hebben ze naast zich neergelegd. Ze willen niet weg uit het huis waar ze met hun moeder hebben gewoond. "Het is het huis waarin we zijn grootgebracht."