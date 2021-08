Pand woningcorporatie Enschede beklad, auto's in brand gestoken

Een gebouw van een woningcorporatie in Enschede is vannacht beklad. Ook zijn twee auto's van de corporatie in brand gestoken, een derde is overgoten met een vloeistof, meldt RTV Oost. De leuzen op het gebouw verwijzen mogelijk naar een artikel uit Tubantia waar afgelopen weekend veel ophef over ontstond.

Het stuk gaat over twee zussen van 18 en 19 jaar die hun huis uit moeten, nadat hun moeder vorig jaar december is overleden aan maagkanker. Volgens de krant heeft de moeder van de jonge vrouwen voorafgaand aan haar dood vaak met de woningcorporatie gebeld om er zeker van te zijn dat de zussen in het huis konden blijven wonen. Ook zou ze het huis nog hebben opgeknapt en geschilderd. "Ze dacht dat het goed zou komen", vertelt een van de dochters aan de krant.

Dat blijkt dus niet zo te zijn. Binnen enkele dagen na het overlijden van de moeder kwam er formeel bericht van de woningcorporatie: de zussen moeten het huis uit, schrijft RTV Oost. Volgens de regels van de woningcorporatie zijn ze namelijk te jong om een eengezinswoning te huren. Dat mag pas vanaf 23 jaar.

'Regels zijn regels'

De zussen kregen de tijd om een nieuwe woning te zoeken, maar omdat er amper woningen zijn, is het ze niet gelukt om er een te vinden. Ze hebben een advocaat ingeschakeld.

Tom Jacobs, manager wonen bij de woningbouwvereniging, zegt in het artikel dat de corporatie vanaf het begin duidelijk is geweest en veel moeite heeft gedaan om de zussen aan een nieuwe woning te helpen. Op foto's is te zien dat het pand van de vereniging is beklad met zijn naam. Ook is er 'Regels zijn regels' op het pand geschreven.