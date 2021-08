Vrouw moet voor rechter komen na geweld tegen deelnemers lhbti-protest

Een vrouw die vorige week in Amsterdam werd aangehouden omdat ze deelnemers aan een protestmars tegen anti-lhbti-geweld uitschold, moet over een paar weken voor de rechter komen. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van bedreiging en belediging met een discriminerend karakter.

Er is vijf keer aangifte gedaan tegen de 40-jarige vrouw.

Flatbrand

Vorige week donderdag protesteerden zeker 600 mensen op het Mercatorplein na de brand in een flat in Amsterdam, een week eerder. De brand ontstond doordat regenboogvlaggen in brand waren gestoken.

Er wordt van uitgegaan dat het een bewuste actie tegen de lhbti-gemeenschap was. In Amsterdam neemt het geweld tegen lhbti'ers toe.

De gearresteerde vrouw stond langs de kant op het Mercatorplein en beledigde de deelnemers. Ook was ze agressief tegen een verslaggever en cameravrouw van PowNed. Ze zat aan hun apparatuur en sloeg de microfoon uit de handen van de verslaggever.