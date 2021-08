Ontsnapte wolven Dierenpark Amersfoort verdoofd en teruggebracht naar verblijf

In Dierenpark Amersfoort zijn vanmiddag twee wolven ontsnapt uit hun verblijf, meldt RTV Utrecht. Alle bezoekers werden naar binnen gestuurd.

De dieren liepen achter in het park. Volgens een woordvoerder van het park konden ze daar niet weg. Medewerkers van de dierentuin probeerden de dieren zo snel mogelijk te vangen. De wolven zijn verdoofd en teruggebracht naar hun verblijf.

Er is niemand gewond geraakt. Hoe de wolven hebben kunnen ontsnappen, is niet duidelijk. Een gedeelte van het park is afgesloten.

'Niet heel relaxed'

Een woordvoerder zegt tegen RTV Utrecht dat de bezoekers geen gevaar liepen, maar het incident maakte volgens de regionale omroep wel indruk. "Het was een grote, hij was behoorlijk", vertelt een man bij RTV Utrecht. "Ik was niet bang, maar het is niet heel relaxed. We liepen bij de wolven en toen liep er eentje in een kooi en een ruimte waar hij eigenlijk niet hoorde."

Het is niet de eerste keer dat er een dier ontsnapt uit zijn verblijf in deze dierentuin. In november ontsnapten er twee chimpansees, Mike en Karibuna. Dat kwam door een fout van een verzorger. De twee dieren werden doodgeschoten omdat de bezoekers in gevaar waren.