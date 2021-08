Eerste tv-debat op spannend moment in Duitse campagne

Correspondent Judith van de Hulsbeek over wat er op het spel staat:

"Laschet en Baerbock moeten proberen het tij te keren. Ze hebben hun hele campagnestrategie moeten omgooien. Ze waren voorbereid op een tweestrijd met elkaar, nu is ineens Scholz de grote concurrent. Vooral de druk op Laschet is groot; hij moet de neerwaartse spiraal proberen te stoppen. Laschet zal proberen Scholz te 'ontmaskeren' als iemand die veel linkser is dan hij zich voordoet, of in ieder geval een veel linksere partij aan de macht brengt dan zijn persoon doet vermoeden.

Ook voor Baerbock wordt het pittig. Het is de vraag of zij zich kan profileren als een kiesbare kandidaat voor kiezers uit het midden. Voorafgaand aan het debat heeft ze al duidelijk gemaakt dat de partij Die Linke voor haar vanwege hun standpunten over buitenlandbeleid (de socialisten willen bijvoorbeeld uit de NAVO) geen mogelijke regeringspartner zijn. Ook zal ze proberen zich neer te zetten als de enige kandidaat met wie er echt de nodige vaart voor het klimaat wordt gemaakt. Scholz moet vooral niet te grote fouten maken en proberen rustig blijven onder alle aanvallen.

Het is een uniek debat, voor het eerst zijn er drie kandidaten in plaats van twee. Dat geeft aan hoe zeer het politieke landschap is veranderd en dat de tijd van de grote volkspartijen voorbij is. Voor een resultaat dat vier jaar geleden als nederlaag werd gezien, zoals de 32,9 procent van de CDU/CSU, zouden partijen nu onmiddellijk tekenen.