Tientallen bruinvissen aangespoeld op Waddeneilanden

Op de stranden van Vlieland, Terschelling, Schiermonnikoog en Ameland zijn sinds donderdag tientallen bruinvissen aangespoeld. Het precieze aantal dode dieren is niet bekend, maar volgens stichting SOS Dolfijn gaat het om "ver in de tientallen".

"Op Ameland hebben vrijwilligers van de Dierenambulance Ameland er bijna een dagtaak aan om alle meldingen aan te nemen en de dieren van het strand te ruimen", schrijft de stichting. Het gaat vooral om volwassen bruinvissen die in staat van ontbinding verkeren.

SOS Dolfijn noemt een internationale oefening van de marine en het aanleggen van een windmolenpark als activiteiten die nadelig kunnen zijn geweest voor de bruinvissen. Maar of die de oorzaak van het overlijden van de dieren zijn, is niet bekend.

'Meer aan de hand'

Een strandjutter zegt tegen Omrop Fryslân dat de dode dieren mogelijk wijzen op een epidemie. Maar het kan ook dat de groep opeens in de problemen is geraakt, zegt hij.

Dat zoveel dieren tegelijkertijd aanspoelen is bijzonder, zegt de strandjutter. "Je komt wel regelmatig een dode bruinvis of dolfijn tegen. Maar zoveel, en ook tegelijk op de andere Waddeneilanden, dan is er meer aan de hand."

De Universiteit Utrecht gaat de kadavers onderzoeken.