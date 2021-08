Mogelijk nog dit jaar afbouw opkoopprogramma banken VS

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) begint nog niet met het afbouwen van het opkoopprogramma dat als steun in de coronacrisis was opgezet. Maar dat gebeurt wel mogelijk later dit jaar, zei Fed-voorzitter Jerome Powell op een virtuele vergadering van Amerikaanse centrale banken.

De koepel van centrale banken koopt nu maandelijks 120 miljard dollar aan obligaties op om de economie te ondersteunen. Nu het beter gaat met de economie en de werkloosheid in de VS, neemt de roep om het afbouwen van dit steunprogramma toe.

Tijdens een vergadering van de Fed in juli lag dat ook al op tafel. "Ik was toen van mening, net als de meeste deelnemers, dat als de economie zich zou ontwikkelen zoals verwacht, dat we zouden kunnen beginnen met afbouwen", zei Powell vandaag.

Sinds die vergadering is de economie - en vooral de afname van de werkgelegenheid - vooruitgegaan, volgens Powell. "Maar we hebben ook een verdere verspreiding van de delta-variant gezien." De Fed wil daarom nog meer tijd nemen om de data en risico's te analyseren alvorens een afbouw van het opkoopprogramma bekend te maken.

Powells woorden zijn goed ontvangen door beleggers. De beurskoersen in New York gingen iets verder omhoog. Hetzelfde gold voor de koersen in Europa.

Europees opkoopprogramma

De Europese Centrale Bank denkt nog niet aan het afschalen van het opkoopprogramma. Dat concludeerden ING-economen gisteren op basis van notulen van de centrale bank.