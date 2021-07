ECB gaat steun niet meteen afbouwen, ook al loopt inflatie op

De Europese Centrale Bank zegt de economie voorlopig te blijven stimuleren met extreem lage rentes, ook al is de inflatie daarvoor eigenlijk te hoog. De ECB wil doorgaan met steunmaatregelen totdat de inflatie gedurende langere tijd de twee procent bereikt.

De ECB heeft als officieel doel een inflatie van twee procent in de eurolanden. Een lagere stijging van de prijzen kan duiden op een stroef lopende economie, een hogere stijging van het prijspeil kan juist duiden op oververhitting van de economie.

Economisch herstel

Normaliter verhoogt de ECB dan de rentetarieven om de economie wat af te koelen. Want door hogere rentes wordt bijvoorbeeld geld lenen duurder. De inflatie in de eurozone was afgelopen maand 1,9 procent en de maand daarvoor 2 procent. En Europese economieën zijn zich aan het herstellen van de lockdowns van de afgelopen tijd.

Maar tegelijkertijd zitten we nog midden in een coronapandemie en zien we in veel landen weer stijgende besmettingscijfers, mede door de verspreiding van de deltavariant. En dat leidt tot nieuwe onzekerheid over de economische effecten. Voor de ECB in ieder geval reden genoeg om nog niet aan te kondigen dat er hogere rentes aan zitten te komen.

Banken kunnen nu bij de ECB geld lenen voor 0 procent en kunnen hun overtollige geld stallen bij de ECB voor -0,5 procent. Het kost banken dus geld om geld bij de ECB te stallen waardoor het aantrekkelijker voor ze is om het uit te lenen aan bedrijven en consumenten.