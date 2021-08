Bosbranden in Siberië nog niet geblust, maar omvang neemt wel af

Nog steeds zijn de hevige bosbranden in Siberië niet geblust. Er zou nog zo'n half miljoen hectare bosgebied in brand staan. Dat is wel veel minder dan op het hoogtepunt een paar weken geleden: toen stond vier miljoen hectare tegelijk in brand.

Er wordt van uitgegaan dat vele miljoenen hectares bos verloren zijn gegaan.

Correspondent Iris de Graaf probeerde onlangs om zo dicht mogelijk bij de branden te komen en maakte de volgende video: