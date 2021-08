Meer 65-plussers met betaald werk, beeldend kunstenaars spannen de kroon

Een toenemend aantal 65-plussers in Nederland doet nog betaald werk. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek op basis van cijfers over de afgelopen 17 jaar.

De toename komt deels doordat er door vergrijzing meer ouderen zijn. Maar ook binnen die groep, is het aantal mensen dat betaald werk doet toegenomen.

Dat komt met name door de verhoging van de AOW-leeftijd, die bepaalt tot wanneer mensen moeten werken voordat ze een pensioenuitkering van de overheid krijgen. Die leeftijd was eerder 65 jaar, maar is inmiddels opgelopen tot 66 jaar en 4 maanden.

Daarnaast heeft een groter deel van de 67-plussers, voor wie de AOW-leeftijd dus geen rol meer speelt, betaald werk. Hoe dat komt heeft het CBS niet onderzocht.

Langer leven, soms schulden

Mogelijk speelt mee dat mensen langer leven. Dat is ook waarom de AOW-leeftijd oploopt: die is gekoppeld aan de levensverwachting.

In de periode waarover het CBS de cijfers over werkende ouderen heeft bekeken, liep de gemiddelde levensverwachting voor 65-plussers ongeveer 2 jaar op. Zij leven na hun pensioen gemiddeld naar verwachting nog zo'n 20 jaar.

Ook is het aantal 65-plus-huishoudens met schulden relatief toegenomen, wat een reden zou kunnen zijn voor ouderen om betaald door te werken. Van de ruim 2 miljoen huishoudens met ouderen hadden in 2019 zo'n 90.000 een schuld.

Tegelijk vormen zij slechts een klein deel van het aantal seniorenhuishoudens. Er waren er ongeveer 1,2 miljoen met een vermogen van meer dan een ton, vaak vanwege de waarde van hun eigen huis. Nederland is internationaal gezien een van de landen met de laagste armoede onder gepensioneerden, volgens het CBS.

Beeldend kunstenaars

De ouderen die op dit moment boven hun pensioengerechtigde leeftijd nog betaald blijven werken, zijn relatief vaak man. En er zijn grote verschillen tussen beroepsgroepen.

Zo is inmiddels ruim een kwart van alle werkende beeldend kunstenaars ouder dan 65 jaar. Dat is het hoogste percentage van alle beroepsgroepen. Ook chauffeurs, meubelmakers, kleermakers en stoffeerders zijn relatief vaak nog actief als ze ouder worden.