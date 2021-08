Tijdelijk meer salaris op achterstandsscholen: 'Goede leraren maken heel veel uit'

Leraren en ander personeel van scholen met veel leerlingen met een achterstand, kunnen rekenen op een tijdelijke salarisverhoging. Dat kwam vandaag naar buiten. Een gerichte actie om kinderen die het hardst zijn geraakt door corona extra te ondersteunen. De maatregel van demissionair minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zal zeker effect hebben, zeggen deskundigen. Maar er zijn ook twijfels.

"We weten dat op uitdagende scholen het lerarentekort het grootst is", zegt Inge de Wolf, hoogleraar Education Systems aan de Universiteit Maastricht. "Leerlingen hebben daar het hardst goede leraren nodig. Uit buitenlandse onderzoek blijkt dat het heel effectief is om werk op achterstandsscholen aantrekkelijker te maken door onder meer salarisverhogingen. Dat leidt tot meer leraren, die ook minder vaak van school wisselen."

"Goede leraren maken heel veel uit voor leerlingen op dat soort scholen", vindt ook Frank Cörvers, hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt aan Tilburg University. "Op andere scholen redden leerlingen zich wel."

Twee jaar

De salarisverhoging is voor de komende twee jaar, voor leraren op zowel basisscholen als middelbare scholen met veel leerlingen met een achterstand. Gemiddeld krijgen ze 8 procent extra. "Dat het incidenteel geld is, voor twee jaar, maakt het wel beperkter effectief", denkt De Wolf. "Je kan verwachten dat leraren dan over twee jaar vertrekken naar andere scholen. Het is daarmee geen duurzame oplossing, maar wel goed om corona-achterstanden weg te werken."

"Het is een behoorlijke salarisbonus. Sommige leraren zullen denken, ik blijf langer op deze school ondanks dat het wat zwaarder is met lesgeven", vindt Cörvers. "Maar het is een kortetermijnoplossing. Als die bonus afgelopen is, dan vervalt het kleine effect wat er zal zijn."

Maar de tijdelijke loonsverhogingen kunnen ook een eerste stap zijn, denkt Inge de Wolf. "Als we zien dat het werkt, kan het ook zijn dat er structurele salarisverhogingen komen."

"We weten nog niet of dit beleid wordt doorgetrokken", zegt Cörvers. "Minister Slob heeft gezegd dat dat aan een volgend kabinet is. Tegen die tijd moet je daar wel goed naar kijken en evalueren of en hoe goed dit werkt."