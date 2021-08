Nederland actief in Kabul, speciale eenheden halen evacués naar de luchthaven

Nederlandse militairen halen in de stad Kabul mensen op die geëvacueerd moeten worden en brengen hen naar het vliegveld. Het kabinet schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat Defensie en Buitenlandse Zaken "al het mogelijke doen" om te evacueren personen op het vliegveld te krijgen.

"Het werd eerst niet uitgesloten", zegt politiek verslaggever Ron Fresen over de operatie van Nederlandse speciale eenheden, "en nu weten we dat het daadwerkelijk gebeurt, en ook de afgelopen dagen is gebeurd."

België gebruikte voor een dergelijke operatie afgelopen nacht bussen om mensen naar de luchthaven te krijgen en volgens de bronnen kijkt Nederland daar ook naar. Het kabinet wil niet ingaan op het hoe en wat van de operatie "in het belang van de veiligheid van onze militairen, diplomaten en de evacués".

In de Afghaanse hoofdstad zijn negentig militairen van de commando's, mariniers en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten aanwezig. Die zijn bezig aan een race tegen de klok, schrijft het kabinet.

Elk uur telt

"De Taliban hebben aan de VS te kennen gegeven niet te willen tornen aan de afgesproken deadline van 31 augustus voor de terugtrekking van de Amerikaanse troepen", aldus de brief. En de VS heeft voor die datum nog een paar dagen nodig om hun circa 6000 militairen het land uit te krijgen.

Het kabinet houdt er dan ook "ernstig rekening mee" dat niet iedereen die in aanmerking komt, kan worden geëvacueerd. "Elk uur telt derhalve."

Geschat wordt dat er nog honderden Nederlanders in het land zijn. Daarnaast zijn er ook nog honderden Afghanen uit hoogrisicogroepen van wie de Tweede Kamer vorige week eiste dat ze naar Nederland worden gehaald. Dat zijn bijvoorbeeld Afghanen die bij een Nederlandse missie hebben gewerkt of mensenrechtenactivisten.

Zo werden de afgelopen dagen honderden mensen geëvacueerd door Defensie: