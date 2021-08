Justitie: graffiti Steven Berghuis is aanzetten tot haat en groepsbelediging

Het Openbaar Ministerie is een opsporingsonderzoek begonnen naar de maker of makers van een muurschildering van oud-Feyenoordspeler Steven Berghuis. Volgens het OM is er sprake van groepsbelediging en aanzetten tot haat. De overstap van Berghuis van Feyenoord naar Ajax leidde tot extreme en haatdragende reacties.

Met de muurschildering in Rotterdam is volgens het OM "een duidelijke grens overschreden". Berghuis werd afgebeeld als slachtoffer van de Holocaust, in gestreepte kampkleding, met een gele Jodenster op zijn borst, een keppeltje op zijn hoofd en een grote neus. Bij de tekening stond 'Joden lopen altijd weg' geschreven. De graffiti is eind juli aangebracht op een muur in Rotterdam-Crooswijk.

Volgens het OM zorgde de afbeelding "voor woede, maar vooral voor diepe verontwaardiging en verdriet bij nog levende slachtoffers van de Holocaust en nabestaanden van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Jodenvervolging te maken kregen".

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) deed naar aanleiding van de afbeelding aangifte, meldt Rijnmond. "We zijn dan ook blij dat justitie alle middelen inzet om de daders op te sporen. Hier is overduidelijk sprake van antisemitisme", zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep.