Frankrijk arresteert evacué Kabul vanwege banden met Taliban

De politie in Frankrijk heeft een Afghaanse man opgepakt die aan boord van een evacuatievlucht uit Kabul zat. Hij wordt ervan verdacht dat hij banden heeft met de Taliban, zei minister van Binnenlandse Zaken Darmanin.

De man werd na aankomst net als vier andere evacués onder justitieel toezicht geplaatst. Dat betekent dat ze zich niet mogen verplaatsen. Toen de man de locatie waar hij moest blijven zonder toestemming verliet, is hij vastgezet.

De vijf hadden gebruikgemaakt van de chaos op de luchthaven om aan boord van een Frans toestel te komen. Pas later rees de verdenking dat ze banden hadden met de Taliban.

Een ander lid van deze groep heeft toegegeven dat hij lid was van de Taliban. Hij hield de wacht bij een wegversperring van de Taliban in Kabul. Maar hij is niet opgepakt, omdat hij het Franse leger heeft geholpen en ook Franse burgers, journalisten en meer dan honderd Afghanen. Die zaten vast in de Franse ambassade in Kabul voordat ze naar het vliegveld konden gaan.