Biden besluit mogelijk vandaag over langer verblijf op luchthaven Kabul

President Biden besluit naar verwachting vandaag over verlenging van de evacuatiemissie op de luchthaven van Kabul. De Amerikanen hebben met de Taliban afgesproken dat ze uiterlijk 31 augustus uit Kabul vertrekken, maar hebben waarschijnlijk meer tijd nodig om duizenden landgenoten en Afghaanse medewerkers en hun families weg te halen.

De Taliban eisen dat de Amerikanen zich aan de deadline houden. Dat is een "rode lijn", zei hun woordvoerder gisteren. Als Biden toch langer wil blijven, moet hij snel beslissen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft tijd nodig om dat voor te bereiden. Als de evacués zijn opgehaald, moeten de 6000 Amerikaanse militairen die in Kabul zijn ook nog weg.

Ook NAVO-bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben meer tijd nodig om mensen op te halen. Dat komt vandaag ook aan de orde op een online bijeenkomst van de leiders van de G7, zeven belangrijke economieën.

Ook Nederland heeft mogelijk meer tijd nodig om evacués op te halen, zei de Nederlandse ambassadeur in Kabul gisteren.

Niet zonder de VS

Zonder de Amerikanen houdt het op, zei luitenant-generaal b.d. Martin de Kruif gisteren in het radioprogramma NOS Met het Oog op Morgen. Hij voerde in 2008 en 2009 het bevel over 45.000 NAVO-manschappen in Afghanistan.

"De meest belangrijke middelen die we daar nodig hebben - dan praat je over vliegtuigen, logistiek maar ook over verbindingen via de ruimte - die zijn binnen de NAVO bijna allemaal Amerikaans. Als Europa kunnen we eigenlijk niets zonder de Amerikanen."

Hoog tempo

De evacuatie gaat ondertussen steeds sneller. De Amerikaanse militairen wisten gisteren in 12 uur tijd 6660 mensen uit Kabul weg te krijgen. In de 24 uur daarvoor waren het 10.400. Het is onduidelijk of evacuaties door andere landen zijn meegerekend.

Bij de evacuaties is afstemming met de Taliban over het doorlaten bij de luchthaven van mensen die op een vlucht mee moeten. Bidens nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei tegen persbureau AP dat de gesprekken met de Taliban doorgaan. "We praten dagelijks met ze."

De Kruif denkt dat de Taliban vanwege de militaire middelen die de Amerikanen hebben en in het kader van hun goodwill-campagne uiteindelijk wel zullen instemmen met verlenging van de evacuatiemissie. "Maar goed, we gaan het zien, het is onvoorspelbaar."