Ambassadeur: nog honderden evacués in Afghanistan, halen deadline onzeker

Het is nog onzeker of Nederland erin slaagt om eind deze maand alle evacués uit Afghanistan te halen. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur Caecilia Wijgers in Kabul in het radioprogramma Nieuws & Co op NPO Radio 1. Op dit moment moeten volgens haar nog honderden mensen worden geëvacueerd.

Eind deze maand, op 31 augustus, moeten alle landen hun evacuaties hebben afgerond. Dat is de deadline die de Verenigde Staten eerder hebben gesteld en die de Taliban willen handhaven. Maar volgens Wijgers is het nog onzeker of die datum gehaald gaat worden. "De situatie op het vliegveld is gespannen en dat neemt elke dag toe."

Het Nederlandse ambassadeteam in Kabul heeft tot dusver 810 mensen in veiligheid gebracht; vanochtend vertrok de tiende vlucht. Het gaat om zowel Nederlanders, als tolken en andere Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. "De aantallen gaan echt omhoog", stelt Wijgers.

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken melden zich nog altijd mensen die geholpen willen worden. "De komende dagen hopen we nog een flinke slag te maken", zegt de ambassadeur.

Een woordvoerder van de Taliban noemde het opschuiven van de deadline voor het vertrek van Amerikaanse troepen uit Afghanistan eerder vandaag onbespreekbaar: