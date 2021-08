Honderden varkens gestikt in Melderslo door uitgevallen luchtwasser

In een stal in het Limburgse Melderslo zijn honderden varkens gestikt. Door een defecte luchtwasser kregen de dieren geen zuurstof meer.

In de stal zaten 700 varkens. Een woordvoerder van de brandweer zegt tegen 1Limburg dat 95 procent van de dieren het niet heeft overleefd. De overgebleven varkens zijn naar een andere plek gebracht en worden onderzocht door een veearts.

De dode dieren werden vanochtend ontdekt. Na de melding sloot de politie het terrein af. Uit metingen van de brandweer bleek dat er op dat moment geen gevaarlijke concentratie giftige stoffen meer in de stal was.

Het is nog niet duidelijk waardoor de luchtwasser is uitgevallen. Zo'n systeem brengt verse lucht in een stal en reduceert onder meer de concentratie ammoniak in de lucht.