Proud Boys-leider die BLM-vlag verbrandde krijgt celstraf

De leider van de rechtsextremistische organisatie Proud Boys is veroordeeld tot ruim vijf maanden celstraf voor het verbranden van een Black Lives Matter-vlag en voor het illegaal vervoeren van munitie, vlak voor de bestorming van het Capitool op 6 januari.

Enrique Tarrio werd twee dagen voor de Capitoolbestorming aangehouden in de Amerikaanse hoofdstad. Hem was verboden naar Washington af te reizen om mee te doen aan de demonstratie. Toen hij door agenten staande werd gehouden, werd de munitie gevonden in zijn auto.

Leden van de Proud Boys hadden een maand daarvoor, op 12 december, een BLM-vlag van een kerk van de zwarte geloofsgemeenschap getrokken in het centrum van Washington en deze vervolgens in brand gestoken. Tarrio plaatste een foto van zichzelf op sociale media waarin hij een aansteker bij de vlag houdt.

Tarrio bekende vorige maand al schuld. Aanklagers hadden drie maanden cel geëist, maar de rechter nam het Tarrio extra kwalijk dat hij beweerde niet te hebben geweten dat de vlag van een kerk afkomstig was, terwijl er beelden te zien zijn waarop Tarrio bij de kerk staat. Op de zitting noemde Tarrio zijn handelingen "een grote fout".

Capitoolbestorming

Op 6 januari bestormden duizenden mensen het Capitool in Washington, waar de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zijn gevestigd. Onder hen waren aanhangers van de Proud Boys en QAnon, een Amerikaanse beweging van complotdenkers.

De bestorming gebeurde na een toespraak van toenmalig president Trump, waarin hij opriep om naar het parlementsgebouw te komen om een statement te maken tegenover het Congres. Beelden van de bestorming gingen de wereld over. Vijf mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Bijna 600 mensen zijn aangeklaagd.