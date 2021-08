Explosie bij Poolse supermarkt in Lelystad

Bij een Poolse supermarkt in Lelystad is vannacht een explosie geweest. Een deur aan de zijkant van de supermarkt was het doelwit. Een getuige zou iemand hebben zien wegrennen, meldt Omroep Flevoland.

Na de explosie brak er een kleine brand uit. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Er zit een gat in de deur en plafondplaten hangen los. De politie heeft de directe omgeving afgezet. Explosievenexperts hebben het pand gecontroleerd en er wordt sporenonderzoek gedaan.

Poolse supermarkten in Nederland zijn vaker het doelwit geweest van een reeks aanslagen. Het is nog onduidelijk of de explosie in Lelystad daar iets mee te maken heeft.