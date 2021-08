In week tijd 'zeker 20 Afghaanse doden' in de buurt van vliegveld Kabul

Een week na de inname van Kabul door de Taliban zijn rond de luchthaven van die stad in totaal zeker twintig Afghanen om het leven gekomen. Ze raakten verdrukt in de stormloop om binnen te komen of zijn doodgeschoten door Talibanstrijders, zeggen ooggetuigen tegen Reuters.

Het aantal van twintig is genoemd door een NAVO-functionaris. "De crisis buiten de luchthaven is enorm", zegt hij. "We doen er alles aan om iedereen te evacueren." De NAVO liet eerder weten dat haar militairen op het vliegveld blijven om botsingen met Talibanstrijders buiten te voorkomen. Amerikaanse militairen schoten in de eerste, chaotische dagen twee gewapende mannen dood bij een toegangspoort.

Represailles

Veel Afghanen willen het land verlaten, bijvoorbeeld omdat ze represailles vrezen omdat ze hebben samengewerkt met de internationale troepenmacht die twintig jaar in Afghanistan actief was. Er is een enorme toeloop op Hamid Karzai International Airport, dat zo'n 15 kilometer buiten het centrum van Kabul ligt.

De wegen rond de luchthaven zijn verstopt en de Taliban hebben op veel plekken wegblokkades opgeworpen. Er zijn ook berichten dat Talibanstrijders in de lucht schieten en mensen slaan die niet achteraan in de rij willen aansluiten. Sky News laat beelden zien van militairen die vanaf een muur gewonden uit de menigte vluchtelingen omhoog tillen.

Dit zijn schokkende beelden die gisteren zijn gemaakt bij de luchthaven: