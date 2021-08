Zeker 250 mensen opgepakt bij anti-lockdowndemonstraties in Australië

In de Australische stad Melbourne zijn ruim 200 mensen opgepakt bij ongeregeldheden bij een anti-lockdowndemonstratie. Er waren zo'n 4000 mensen op de been. Al gauw liep de demonstratie uit de hand. De politie greep in door traangas en rubberen kogels af te vuren.

Bij de ongeregeldheden raakten zeven agenten gewond. De 218 mensen die zijn aangehouden, kregen allen een boete van omgerekend ruim 3000 euro.

Sydney

Ook in Sydney werd gedemonstreerd, er kwamen een paar honderd mensen af op de betoging. De anti-lockdowndemonstratie verliep daar rustiger. Wel werden 46 mensen aangehouden en 250 boetes uitgedeeld voor het niet volgen van instructies van de politie. Er waren zo'n 1400 agenten op de been. De politie had eerder gewaarschuwd dat de betoging verboden is.

Het protest was tegen de lockdown waarin de deelstaat New South Wales al weken in zit. Gisteren verlengden de autoriteiten de lockdown tot zeker eind september.

Op beelden is te zien hoe de politie hard ingreep bij de protesten: