Afghaanse verzetsgroepen heroveren enkele districten op Taliban

In Afghanistan hebben gewapende verzetsgroepen drie districten heroverd op de Taliban. Het gaat om gebieden in de provincie Baghlan, ten noorden van de hoofdstad Kabul. Die provincie grenst aan Panjshir, de enige provincie die nog niet onder invloed van de Taliban staat. Onder meer oud-vicepresident Saleh is daarnaartoe gevlucht. Hij zit daar samen met de lokale leider Ahmad Massoud en commando's uit het leger.

"Het verzet leeft nog", schrijft voormalig defensieminister Bismillah Momhammadi van Afghanistan op Twitter. Ook hij heeft zich bij de verzetsgroep aangesloten. Bij de gevechten kwamen volgens onbevestigde berichten vijftien Talibanstrijders om het leven en zeker 200 verzetstrijders.

Hoeveel verzet er precies is tegen de Taliban, is lastig te zeggen. Volgens correspondent Aletta André kwamen er de eerste dagen berichten uit de Panjshir-vallei van zo'n 100 commando's, die mogelijk ook helikopters en wapens zouden hebben. "Maar de dagen erna kwamen weer berichten van meer soldaten die zich erbij aansloten", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "En nu bij deze districten waren er ook burgermilities bij."

Roep om steun van VS

De provincie Panjshir wordt geleid door Ahmad Massoud, de zoon van Ahmad Sjah Massoud, die zich in de jaren 80 met succes verzette tegen de Sovjet-troepen in Afghanistan en later ook streed tegen de Taliban. Massoud jr. heeft beloofd om de Taliban uit zijn gebied weg te houden en vroeg afgelopen week in een opiniestuk in The Washington Post de Verenigde Staten om steun en wapens.

"Wat er ook gebeurt, mijn mujahideenstrijders en ik zullen Panjshir verdedigen als het laatste bastion van vrijheid in Afghanistan. Ons moraal is intact. We weten uit ervaring wat ons te wachten staat. Maar we hebben meer wapens, meer munitie en meer spullen nodig", schreef hij. "De Taliban zijn niet alleen een probleem voor de Afghanen. Afghanistan zal onder controle van de Taliban een 'ground zero' worden van radicaal-islamitische terrorisme."

Het is niet duidelijk hoeveel mensen zich bij Massoud hebben aangesloten. Hij schrijft in het opiniestuk dat verschillende Afghanen, militairen en voormalige leden van de Afghaanse elitetroepen zich bij zijn strijdgroep hebben aangesloten, maar dat een aanval van de Taliban afslaan waarschijnlijk niet zal lukken, tenzij hij hulp krijgt.

De Russische ambassadeur in Afghanistan zei gisteren dat verzet tegen de Taliban gedoemd is te mislukken. "Ze hebben geen militaire kansen", zei de ambassadeur. "Voor zover wij weten hebben ze 7000 gewapende mensen en nu al problemen met brandstof. Ze hebben geprobeerd een helikopter te laten vliegen, maar ze hebben geen brandstof en geen spullen."

Taliban

De Taliban hebben ondertussen aangekondigd "binnen enkele weken" bekend te maken hoe ze Afghanistan gaan regeren. Volgens een woordvoerder zijn deskundigen op het gebied van recht, religie en buitenlands beleid bezig met een regeermodel. Een van de oprichters van de Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, is voor die gesprekken aangekomen in Kabul. De terreurorganisatie regeerde van 1996 tot 2001 ook al in het land en voerde toen een schrikbewind.

De NAVO zegt dat sinds de intrede van de Taliban in Kabul zo'n 12.000 buitenlanders en Afghaanse medewerkers van ambassades en internationale hulporganisaties zijn geëvacueerd. "Het evacuatieproces gaat langzaam", zegt een NAVO-functionaris tegen persbureau Reuters. "Het is gevaarlijk en we willen geen enkele vorm van gevechten met de Taliban of burgers buiten het vliegveld."

Volgens correspondent Aletta André gaan de evacuaties op het vliegveld inmiddels soepel. "Maar ik hoor nog steeds verhalen over de chaos buiten het vliegveld. Er gaan ook voortdurend verhalen dat mensen te horen krijgen dat als ze eenmaal op het vliegveld zijn, dat ze dan sowieso door de VS worden meegenomen. Dat blijft ook grote aantallen mensen naar het vliegveld trekken."

Op en rond de luchthaven van Kabul zijn sinds zondag zeker twaalf mensen omgekomen.